«Зенит» на чистом 1-м, Тедеско проиграл и воюет с «Сочи», серебро Большунова, в биатлоне 31 гонка без медалей, Джошуа нокаутировал Пулева и другие новости

1. В субботу в РПЛ «Спартак» проиграл «Сочи» (0:1), «Зенит» разобрался с московским «Динамо» (3:1) и единолично возглавил таблицу РПЛ, а «Ротор» был сильнее «Уфы» (1:0).

Арбитр Василий Казарцев не назначил пенальти за игру рукой в штрафной «Ротора» в матче с «Уфой», РФС признал ошибку: «Непрофессиональные арбитры не должны судить».

В топе гонки бомбардиров два зенитовца: у Дзюбы и Азмуна теперь по 10 голов.

2. После матча «Спартака» разразился очередной скандал: Доменико Тедеско рассказал, что игрок «Сочи» пнул его помощника Андреаса Хинкеля, а самому Тедеско в перерыве посоветовали уезжать из России. Как выяснилось, общался с Тедеско тренер вратарей «Сочи» Дмитрий Бородин. По его версии, он просто объяснил немецкому специалисту, что «Спартак» играет в гостях.

Еще один конфликт возник у Тедеско с Сосланом Джанаевым, которому немец задал странный вопрос про деньги.

3. Россиянин Александр Большунов занял второе место в спринте свободным стилем на этапе Кубка мира по лыжам в Давосе.

4. Аскаров, Подколзин, Амиров и Чинахов вошли в состав сборной России на МЧМ-2021.

5. В АПЛ «МЮ» и «Ман Сити» поделили очки (0:0), нанеся по 2 удара в створ, а «Челси» проиграл в чемпионате впервые за 10 матчей – «Эвертону» (0:1). Другие результаты – тут.

6. Норвегия выиграла женскую эстафету на Кубке мира по биатлону, Россия – 8-я. Французский биатлонист Кентен Фийон-Майе победил в гонке преследования, Гараничев – 14-й, Елисеев – 19-й, Логинов – 21-й.

Новый антирекорд сборной России по биатлону: 31 гонка подряд без медалей.

7. «Реал» в мадридском дерби победил «Атлетико» (2:0), выиграв 3-й матч подряд. Для «Атлетико» это первое поражение в Ла Лиге за 27 матчей. Остальные результаты для в чемпионате Испании – тут.

8. Олимпийская чемпионка Сочи-2014 Юлия Липницкая присоединилась к команде тренеров академии Плющенко.

9. Гран-при Абу-Даби-2020. Квалификация. Ферстаппен выиграл поул, Боттас – второй, Хэмилтон – третий, Квят – 7-й.

10. В Бундеслиге «Боруссия» крупно проиграла «Штутгарту» (1:5), а «РБ Лейпциг» догнал по очкам «Баварию», не выигравшую у «Униона» (1:1). Все результаты дня – здесь.

11. Энтони Джошуа нокаутировал Кубрата Пулева в девятом раунде и отстоял чемпионские пояса WBA, WBO, IBF и IBO.

Кстати, Умар Кремлев избран президентом Международной ассоциации любительского бокса.

12. КХЛ. ЦСКА обыграл «Локомотив», СКА в гостях победил рижское «Динамо».

13. Нападающий Александр Кокорин вернет «Спартаку» часть зарплаты, если забьет меньше 10 голов за сезон, пишет «Спорт-Экспресс».

14. Комментатор Дмитрий Губерниев пожевал варежку в прямом эфире. Он обещал это сделать, если сборная России не завоюет медаль в женской биатлонной эстафете.

Цитаты дня.

Бородин о перепалке с Тедеско: «Сказал ему: «It’s our place. It’s our Colosseum». Он показывал жесты с денежными знаками»

«В футболе нет места расизму и национализму». «Спартак» об инциденте с Тедеско и тренером «Сочи»

Аделина Сотникова: «Не удивлюсь, если со временем Загитова станет такой же гениальной ведущей, как Губерниев»

Нобель Арустамян: «Де-факто Зарема стала гендиректором, кажется. И это круто. «Спартак» – крутой, непредсказуемый сериал»

Артем Дзюба: «Передаю привет Орлову по кличке «Флюгер»

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