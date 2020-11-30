«Локомотив» потерпел крупнейшее поражение в ЧР – 0:5 от «Краснодара»

Теги Локомотив премьер-лига Россия рекорды Краснодар Марко Николич Футбол

«Краснодар» разгромил «Локомотив» (5:0) в 18-м туре РПЛ.

Это крупнейшее поражение железнодорожников в чемпионате России. Ранее худшим результатом был матч с «Кубанью» в ноябре 2015 года (2:6).

Кроме того, это повторение крупнейшего поражения «Локомотива» в российской истории во всех турнирах – в 1995 году «Бавария» обыграла московский клуб со счетом 5:0.

Также «Локомотив» второй раз за этот сезон пропускает 5 и более голов – столько же, сколько за предыдущие пять сезонов. В этом сезоне «Локомотив» крупно проиграл «Динамо» (1:5).

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья