«Локомотив» потерпел крупнейшее поражение в ЧР – 0:5 от «Краснодара»

разгромил «Локомотив» (5:0) в 18-м туре .

Это крупнейшее поражение железнодорожников в чемпионате России. Ранее худшим результатом был матч с «Кубанью» в ноябре 2015 года (2:6).

Кроме того, это повторение крупнейшего поражения «Локомотива» в российской истории во всех турнирах – в 1995 году «Бавария» обыграла московский клуб со счетом 5:0.

Также «Локомотив» второй раз за этот сезон пропускает 5 и более голов – столько же, сколько за предыдущие пять сезонов. В этом сезоне крупно проиграл «Динамо» (1:5).