Гран-при Абу-Даби-2020. Онлайн

В 16:10 по московскому времени на автодроме «Яс-Марина» стартовала заключительная гонка «Формулы-1» сезона-2020 – Гран-при Абу-Даби.

За событиями гонки можно следить на странице онлайна:

Ферстаппен стартует впереди «Мерседесов», Квят – 7-й

Яс-Марина, Абу-Даби

13 декабря 2020 года

Гонка

Стартовый порядок

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

2. Валттери Боттас («Мерседес»)

3. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)

4. Ландо Норрис («Макларен»)

5. Алекс Албон («Ред Булл»)

6. Карлос Сайнс («Макларен»)

7. Даниил Квят («Альфа Таури»)

8. Ланс Стролл («Рейсинг Пойнт»)

9. Пьер Гасли («Альфа Таури»)

10. Эстебан Окон («Рено»)

11. Даниэль Риккардо («Рено»)

12. Шарль Леклер («Феррари»)*

13. Себастьян Феттель («Феррари»)

14. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео»)

15. Кими Райкконен («Альфа Ромео»)

16. Джордж Расселл («Уильямс»)

17. Пьетро Фиттипальди («Хаас»)

18. Николас Латифи («Уильямс»)

19. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт»)**

20. Кевин Магнуссен («Хаас»)**

* – Леклер был оштрафован на три позиции за столкновение с Пересом на Гран-при Сахира

** – Перес и Магнуссен начнут гонку с последнего ряда после штрафов за перерасход элементов силовой установки

Круг, где впервые в 2020-м у «Мерседеса» отобрали поул на сухой трассе. Все решили мелкие ошибки Хэмилтона и Боттаса

Шлемы последней гонки эпохи в «Ф-1»: Феттель благодарит «Феррари» по-итальянски, Леклер – Себа по-немецки, Квят тоже прощается

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