Гран-при Абу-Даби-2020. Онлайн

В 16:10 по московскому времени на автодроме «Яс-Марина» стартовала заключительная гонка «Формулы-1» сезона-2020 – Гран-при Абу-Даби.
За событиями гонки можно следить на странице онлайна:
Ферстаппен стартует впереди «Мерседесов», Квят – 7-й
* – Леклер был оштрафован на три позиции за столкновение с Пересом на Гран-при Сахира
** – Перес и Магнуссен начнут гонку с последнего ряда после штрафов за перерасход элементов силовой установки
Круг, где впервые в 2020-м у «Мерседеса» отобрали поул на сухой трассе. Все решили мелкие ошибки Хэмилтона и Боттаса
Шлемы последней гонки эпохи в «Ф-1»: Феттель благодарит «Феррари» по-итальянски, Леклер – Себа по-немецки, Квят тоже прощается
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