Лундквист подписал контракт с «Вашингтоном» на год. Зарплата – 1,5 млн долларов

Теги переходы Рейнджерс Вашингтон НХЛ Хенрик Лундквист Хоккей

Голкипер Хенрик Лундквист продолжит карьеру в «Вашингтоне».

Соглашение с 38-летним шведом рассчитано на один год, а его средняя зарплата составит 1,5 миллиона долларов.

Лундквист стал неограниченно свободным агентом после того, как «Рейнджерс» выкупили последний год его контракта. В течение двух сезонов он будет получать от клуба по 1,5 млн долларов.

В минувшем сезоне он сыграл 30 матчей в регулярном чемпионате (минимальное число за карьеру в НХЛ, 10 побед, 90,5% отраженных бросков, 3,16 коэффициент надежности) и 2 – в квалификации плей-офф.

Его средняя зарплата по прошлому контракту составляла 8,5 млн долларов за сезон.

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