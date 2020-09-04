Луческу о Роналду: «Он как Марадона – оставляет след во всех командах»

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Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу поделился мыслями о форварде «Ювентуса» Криштиану Роналду.

«Он как Марадона. Роналду оставляет свой след во всех командах, где играет. Матчи против Криштиану всегда вызывают беспокойство, потому что он любит забивать, у него уникальная решительность.

Мы постараемся ограничить его всей командой. Проблема в том, что у «Ювентуса» есть и другие игроки, как Дибала, Мората, Кулусевски и Кьеза», – рассказал Луческу для Tuttosport.

Киевское «Динамо» сыграет с «Ювентусом», «Барселоной» и «Ференцварошом» в групповом этапе Лиги чемпионов.

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