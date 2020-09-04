Луческу о Роналду: «Он как Марадона – оставляет след во всех командах»

Главный тренер киевского «Динамо» поделился мыслями о форварде «Ювентуса» .

«Он как Марадона. Роналду оставляет свой след во всех командах, где играет. Матчи против Криштиану всегда вызывают беспокойство, потому что он любит забивать, у него уникальная решительность.

Мы постараемся ограничить его всей командой. Проблема в том, что у есть и другие игроки, как Дибала, Мората, Кулусевски и Кьеза», – рассказал Луческу для Tuttosport.

Киевское сыграет с «Ювентусом», «Барселоной» и «Ференцварошом» в групповом этапе Лиги чемпионов.