В сборную России вызван защитник тульского «Арсенала» Беляев

Защитник тульского «Арсенала» Максим Беляев вызван в сборную России на октябрьские матчи .

«Вчера поздно вечером к сборной России в Новогорске присоединился защитник .

Утром вместе с остальными футболистами и членами штаба он сдал обязательный тест УЕФА на коронавирус и сегодня приступит к подготовке к матчу с Турцией», – написала пресс-служба сборной в твиттере.

Россия вроде была лучше, но пропустила два дурацких гола (привет, Джанаев и Кутепов). Зато в дебютном матче забил Соболев