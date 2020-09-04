В сборную России вызван защитник тульского «Арсенала» Беляев

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Защитник тульского «Арсенала» Максим Беляев вызван в сборную России на октябрьские матчи Лиги наций.

«Вчера поздно вечером к сборной России в Новогорске присоединился защитник «Арсенала» Максим Беляев.

Утром вместе с остальными футболистами и членами штаба он сдал обязательный тест УЕФА на коронавирус и сегодня приступит к подготовке к матчу с Турцией», – написала пресс-служба сборной в твиттере.

Россия вроде была лучше, но пропустила два дурацких гола (привет, Джанаев и Кутепов). Зато в дебютном матче забил Соболев

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