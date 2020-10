Кэлверт-Льюин – лучший игрок сентября в АПЛ. У него 5 голов в 3 матчах

Премьер-лига объявила имя лучшего футболиста сентября в чемпионате.

Им стал форвард «Эвертона» Доминик Кэлверт-Льюин. Нападающий забил 5 голов в 3 матчах АПЛ.

Накануне 23-летний игрок отметился голом в дебютном матче за сборную Англии. Всего у него на старте сезона 10 забитых мячей в 7 играх за клуб и сборную.

На награду также претендовали Патрик Бэмфорд ( ), ( ), Тимоти Кастань, (оба – ), ( ), Тарик Лэмпти («Брайтон») и ( ).

A great start to the season. Thank you to my team mates and the people that voted 🔥🦋 pic.twitter.com/jZdK8fL1pI