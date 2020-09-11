IBU отложил введение запрета на применение фтора. Он вступит в силу с сезона-2021/22

Международный союз биатлонистов (IBU) объявил, что запрет на фторсодержащие мази для лыж не будет введен в этом сезоне и начнет действовать, начиная с сезона-2021/22.

Запрет был отложен на год, так как необходимо больше времени для тестирования и доработки Fluorine Tracker (устройство, которое определяет наличие фтора на лыжах), которое сейчас находится в стадии разработки.

«IBU полностью поддерживает решение рабочей группы о введении запрета на фтор, начиная с сезона-2021/2022. К тому времени у нас будет устройство, позволяющее обнаружить фтор, которое сможет гарантировать честность соревнований.

Принимая во внимание очевидный риск для здоровья и экологические проблемы, связанные с фторсодержащими средствами, мы по-прежнему полностью поддерживаем исключение фтора. Начиная со следующего сезона, мы обеспечим соблюдение самых высоких стандартов защиты окружающей среды и полностью запретим фторсодержащие средства.

Мы обязаны защищать честность наших соревнований и обеспечивать равные условия для игры. Учитывая, что до открытия сезона осталось мало времени, Fluorine Tracker на текущем этапе не может гарантировать требуемую нам точность и надежность. Поэтому мы должны отложить его использование», – заявил президент IBU Олле Далин.

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