Голкипер приглашен в сборную России.

21-летний вратарь сегодня провел матч за молодежную сборную России в квалификации Евро-2021 (U21) с Эстонией (4:0), а затем присоединился к главной команде страны.

Завтра Сафонов примет участие в предыгровой тренировке в преддверии игры Лиги наций с Турцией.

Сафонов впервые вызван в сборную России. Его статистику смотрите здесь.

Ранее голкипер «Локомотива» Гильерме покинул расположение сборной России из-за сомнительного теста на коронавирус.

Вчера россияне проиграли Швеции в товарищеском матче (1:2). 11 октября команда Станислава Черчесова сыграет с Турцией в Лиге наций, а 14-го – с Венгрией.

Фото: телеграм-канал сборной России