Квалификация Евро-2021 (U21). Россия – Эстония – 4:0. Видеотрансляция. Чалов, Кучаев, Лесовой и Сафонов играют

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В квалификационном матче чемпионата Европы-2021 молодежная сборная России принимает Эстонию. Матч можно посмотреть на Sports.ru в прямом эфире.

Квалификация Евро-2021 (U21)

Группа 5

Россия U-21 – Эстония U-21 4:0 (перерыв)
Дата проведения
9 октября, 18.00, «Арена Химки»
Онлайн матча
Голы:
1:0 – 8, автогол Villota, 2:0 – 13 Кучаев, 3:0 – 21, пенальти Чалов, 4:0 – 40 Чалов.
Россия U-21Сафонов, Тикнизян, Евгеньев, Маслов, Голубев, Обляков, Глебов, Кучаев, Лесовой, Грулев, Чалов.
Эстония U-21Валлнер, Villota, Сеппик, Мийл, P?rn, Вялья, Саар, Ярвисте, Ульянов, Рейнкорт, Каск.

 

Болгария U-21 – Латвия U-21 0:0 (первый тайм)
Дата проведения
9 октября, 18.45, «Stadion Slavija, Sofia»
Онлайн матча
Болгария U-21Наумов, Христов, Томбак, Христов, Чандаров, Илиев, Лясков, Rusev, Йорданов, Иванов, Юруков.
Латвия U-21Кудрявцев, Гринбергс, Бирка, Балодис, Лиепа, Савельев, Соловейчик, Зеленков, Тонишев, Регжа, Литвинский.

 

Сербия U-21 – Польша U-21
Дата проведения
9 октября, 19.00, «Stadion FK Metalac»
Онлайн матча
Сербия U-21Петрович, Эракович, Мичевич, Каменович, Маркович, Петрович, Илич, Николич, Гаврич, Тедич, Стеванович.
Польша U-21Грабара, Пионтковски, Пухач, Кивер, Гумны, Слиш, Каминьски, Богуш, Маковски, Томчик, Листковски.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблицы квалификации Евро-2021 (U21)

Статистика квалификации Евро-2021 (U21)

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