Квалификация Евро-2021 (U21). Россия – Эстония – 4:0. Видеотрансляция. Чалов, Кучаев, Лесовой и Сафонов играют

В квалификационном матче чемпионата Европы-2021 молодежная сборная России принимает Эстонию. Матч можно посмотреть на Sports.ru в прямом эфире.

Квалификация Евро-2021 (U21)

Группа 5

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблицы квалификации Евро-2021 (U21)

Статистика квалификации Евро-2021 (U21)