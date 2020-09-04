Квалификация Евро-2021 (U21). Россия – Эстония – 4:0. Видеотрансляция. Чалов, Кучаев, Лесовой и Сафонов играют

В квалификационном матче чемпионата Европы-2021 молодежная сборная России принимает Эстонию. Матч можно посмотреть на Sports.ru в прямом эфире.
Квалификация Евро-2021 (U21)
Группа 5
- Дата проведения
- 9 октября, 18.00, «Арена Химки»
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Россия U-21 –
Сафонов, Тикнизян, Евгеньев, Маслов, Голубев, Обляков, Глебов, Кучаев, Лесовой, Грулев, Чалов.
- Дата проведения
- 9 октября, 18.45, «Stadion Slavija, Sofia»
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Болгария U-21 –
Наумов, Христов, Томбак, Христов, Чандаров, Илиев, Лясков, Rusev, Йорданов, Иванов, Юруков.
- Дата проведения
- 9 октября, 19.00, «Stadion FK Metalac»
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Сербия U-21 –
Петрович, Эракович, Мичевич, Каменович, Маркович, Петрович, Илич, Николич, Гаврич, Тедич, Стеванович.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Таблицы квалификации Евро-2021 (U21)