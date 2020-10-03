НБА. Финал. 5-й матч. «Лейкерс» против «Майами»

В пятницу в НБА состоится 5-й матч финальной серии сезона.

«Лейкерс» встретятся с «Майами» (3-1).

Сезон-2019/20 НБА возобновлен в Орландо после приостановки из-за пандемии COVID-19 в марте.

Финал

Пятый матч

В серии впереди – 3-1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Пришло время теста по вселенной Короля. Готовы?

Леброн проиграл 6 финалов, сплоховал против «Далласа», не попал в плей-офф на пике карьеры. Почему кто-то считает его величайшим в истории?