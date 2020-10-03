НБА. Финал. 5-й матч. «Лейкерс» против «Майами»

В пятницу в НБА состоится 5-й матч финальной серии сезона.
«Лейкерс» встретятся с «Майами» (3-1).
Сезон-2019/20 НБА возобновлен в Орландо после приостановки из-за пандемии COVID-19 в марте.
Финал
Пятый матч
- Дата проведения
- 10 октября, 04.00, «AdventHealth Arena »
В серии впереди «Лейкерс» – 3-1
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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