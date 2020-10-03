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    НБА. Финал. 5-й матч. «Лейкерс» против «Майами»

    Теги результаты Лейкерс Майами НБА НБА плей-офф Баскетбол

    В пятницу в НБА состоится 5-й матч финальной серии сезона.

    «Лейкерс» встретятся с «Майами» (3-1). 

    Сезон-2019/20 НБА возобновлен в Орландо после приостановки из-за пандемии COVID-19 в марте.

    НБА 

    Плей-офф

    Финал

    Пятый матч

    Лейкерс – Майами
    Дата проведения
    10 октября, 04.00, «AdventHealth Arena »
    Онлайн матча

    В серии впереди «Лейкерс» – 3-1

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское. 

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