Роналду отказался соблюдать изоляцию в отеле «Юве» ради игры за сборную. Он повышал голос на боссов клуба

Нападающий «Ювентуса» на прошлых выходных первым нарушил изоляцию команды.

После того, как два сотрудника клуба заразились коронавирусом, все представители клуба были вынуждены изолироваться в отеле , который находится прямо рядом с базой.

Однако Роналду отказался оставаться в отеле на несколько дней, поскольку из-за этого он не смог бы сыграть за сборную Португалии в матче против Испании (0:0), пишет Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

Сообщается, что португалец повышал голос, обсуждая эту тему с руководством «Ювентуса» и одноклубниками, и покинул раздевалку стадиона в одиночестве после того, как команда прибыла туда на матч с «Наполи», который был перенесен.

Роналду отправился ночевать домой, чтобы на следующий день вылететь в расположение сборной Португалии.

Пауло Дибала, Хуан Куадрадо, Данило, Родриго Бентанкур и Мерих Демирал последовали примеру португальца и также отправились в национальные команды. Вратарь Джанлуиджи Буффон уехал домой.

Остальные футболисты «бьянконери» остались в отеле до среды.

К тому моменту игроки сдали два отрицательных теста на коронавирус. По протоколу Итальянской федерации футбола изоляцию после контакта с зараженными можно прекращать после трех отрицательных тестов.

Сегодня стало известно, что коронавирус выявлен у вратаря сборной Португалии Антони Лопеша. У всех остальных членов команды результаты отрицательные, но сегодня они пройдут новое тестирование.