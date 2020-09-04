Роналду отказался соблюдать изоляцию в отеле «Юве» ради игры за сборную. Он повышал голос на боссов клуба

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Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду на прошлых выходных первым нарушил изоляцию команды.

После того, как два сотрудника клуба заразились коронавирусом, все представители клуба были вынуждены изолироваться в отеле «Ювентуса», который находится прямо рядом с базой.

Однако Роналду отказался оставаться в отеле на несколько дней, поскольку из-за этого он не смог бы сыграть за сборную Португалии в матче против Испании (0:0), пишет Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

Сообщается, что португалец повышал голос, обсуждая эту тему с руководством «Ювентуса» и одноклубниками, и покинул раздевалку стадиона в одиночестве после того, как команда прибыла туда на матч с «Наполи», который был перенесен.

Роналду отправился ночевать домой, чтобы на следующий день вылететь в расположение сборной Португалии.

Пауло Дибала, Хуан Куадрадо, Данило, Родриго Бентанкур и Мерих Демирал последовали примеру португальца и также отправились в национальные команды. Вратарь Джанлуиджи Буффон уехал домой.

Остальные футболисты «бьянконери» остались в отеле до среды.

К тому моменту игроки сдали два отрицательных теста на коронавирус. По протоколу Итальянской федерации футбола изоляцию после контакта с зараженными можно прекращать после трех отрицательных тестов.

Сегодня стало известно, что коронавирус выявлен у вратаря сборной Португалии Антони Лопеша. У всех остальных членов команды результаты отрицательные, но сегодня они пройдут новое тестирование.

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