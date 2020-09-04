Газзаев о сборной России: «Жиго и Джикия – сыгранная пара. Почему мы должны отказываться от натурализации?»

Бывший тренер сборной России Валерий Газзаев высказался после товарищеского матча национальной команды со Швецией (1:2).

– Контрольный матч с Швецией вновь показал, что сейчас в России, к сожалению, нет двух сильных центральных защитников?

– Пожалуй, да. До вчерашней встречи в центре обороны наигрывалась пара Джикия – Семенов. Против шведов вышли Кудряшов и Кутепов. И, откровенно говоря, сыграли очень слабо. Очень слабо... Если по флангам Караваев и Жирков смотрелись надежно, кроме того, подключались к атакам, пытались обострять впереди, то центр обороны меня совсем не убедил. Как, впрочем, и средняя линия.

– Если бы натурализовали Жиго, это стало бы решением проблемы?

– Жиго и Джикия – сыгранная пара в . Не первый год действуют вместе. Весь футбольный мир идет по пути натурализации. Почему мы должны от этого отказываться? Тот же Марио Фернандес с успехом защищает цвета сборной России.

Считаю, что и Жиго по своим футбольным качествам будет полезен национальной команде. Ничего крамольного я в этом точно не вижу! В Испании, например, играет бразилец Диего Коста. Надо идти в ногу со временем, думать о результате.

Жиго и Джикия способны составить крепкий дуэт в сборной, значительно усилят нашу команду. Я только за. Кроме того, Жиго однозначно повысит конкуренцию в нашей защите, подхлестнет российских игроков прогрессировать. А это очень важно! – заявил Газзаев.

Россия вроде была лучше, но пропустила два дурацких гола (привет, Джанаев и Кутепов). Зато в дебютном матче забил Соболев