«Барселона» недовольна нежеланием Дембеле и Умтити уходить из клуба

Атакующий полузащитник Усман Дембеле и центральный защитник Самюэль Умтити остались в «Барселоне», несмотря на то, что клуб хотел продать обоих футболистов.
В «Барсе» недовольны нежеланием французских игроков уходить из команды, сообщает ESPN.
Умтити каталонцы могли отпустить даже бесплатно, у клуба не было по нему предложений.
Дембеле «Барселона» просила уйти, но игрок отказался, хотя он ниже всех из группы атаки в ротации тренера Роналда Кумана. У Усмана были предложения, в частности, от «Манчестер Юнайтед».
Контракт Умтити с сине-гранатовыми рассчитан до лета 2023 года, Дембеле – до 2022-го.
«Барса» так и не избавилась от Дембеле и Умтити и не купила форварда и центрального защитника. Зато хорошие игроки уходят бесплатно