«Барселона» недовольна нежеланием Дембеле и Умтити уходить из клуба

Атакующий полузащитник и центральный защитник остались в «Барселоне», несмотря на то, что клуб хотел продать обоих футболистов.

В «Барсе» недовольны нежеланием французских игроков уходить из команды, сообщает ESPN.

Умтити каталонцы могли отпустить даже бесплатно, у клуба не было по нему предложений.

Дембеле просила уйти, но игрок отказался, хотя он ниже всех из группы атаки в ротации тренера Роналда Кумана. У Усмана были предложения, в частности, от «Манчестер Юнайтед».

Контракт Умтити с сине-гранатовыми рассчитан до лета 2023 года, Дембеле – до 2022-го.

«Барса» так и не избавилась от Дембеле и Умтити и не купила форварда и центрального защитника. Зато хорошие игроки уходят бесплатно