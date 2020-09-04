Второй тест Джикии на коронавирус отрицательный, у Гильерме высокая температура («РБ-Спорт»)

Стало известно, как чувствуют себя голкипер Гильерме и защитник , покинувшие расположение сборной России из-за сомнительных тестов на коронавирус.

Второй тест на COVID-19 защитника «Спартака» показал отрицательный результат, завтра будет проведен очередной тест, сообщает «РБ-Спорт».

У вратаря ситуация хуже – у него высокая температура.

Вероятность того, что Джикия сыграет за в матче 11-го тура 17 октября против «Химок», достаточно велика. В случае с (17-го у «Локомотива» матч с «Уфой») прогноз отрицательный.