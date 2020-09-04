Второй тест Джикии на коронавирус отрицательный, у Гильерме высокая температура («РБ-Спорт»)

Теги Спартак Локомотив премьер-лига Россия Сборная России по футболу Гильерме Георгий Джикия коронавирус Футбол

Стало известно, как чувствуют себя голкипер Гильерме и защитник Георгий Джикия, покинувшие расположение сборной России из-за сомнительных тестов на коронавирус.

Второй тест на COVID-19 защитника «Спартака» показал отрицательный результат, завтра будет проведен очередной тест, сообщает «РБ-Спорт».

У вратаря «Локомотива» ситуация хуже – у него высокая температура.

Вероятность того, что Джикия сыграет за «Спартак» в матче 11-го тура РПЛ 17 октября против «Химок», достаточно велика. В случае с Гильерме (17-го у «Локомотива» матч с «Уфой») прогноз отрицательный.

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