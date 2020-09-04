Мозес завтра пройдет медосмотр перед переходом в «Спартак»

Полузащитник близок к переходу в .

Как утверждает «Чемпионат» со ссылкой на источник, близкий к игроку, медосмотр для 29-летнего хавбека запланирован на завтра. Он состоится в итальянской клинике «Вилла Стюарт».

«Если медосмотр будет пройден успешно, то сделка будет оформлена в формате аренды с правом выкупа», – утверждает один из источников.

Ранее стало известно, что причина ухода Мозеса из «Челси» – его желание регулярно выходить на поле.

В этом сезоне Мозес не сыграл за «Челси» ни разу, а в прошлом сезоне он выступал за «Интер» на правах аренды. Со статистикой футболиста можно ознакомиться здесь.