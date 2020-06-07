Погба не входит в планы «Реала». Приоритеты клуба – Мбаппе, Холанд и Камавинга

«Реал» не намерен приобретать полузащитника Поля Погба у .

Как пишет As, в «Реале» полностью отказались от трансфера француза. Мнение руководства не изменило и недавнее интервью Погба, в котором он назвал мадридский клуб «мечтой». Хавбек зарабатывает около 15 млн евро в год, в «Реале» не готовы платить ему столько.

Приоритетными подписаниями для являются полузащитник «Ренна» Эдуардо Камавинга, которого хотят приобрести в 2021 году, а также форвард Эрлинг Холанд, которого «Мадрид» попытается подписать в 2022-м, когда истечет срок действующего контракта с нападающим Каримом Бензема.

Также «Реал» хочет приобрести форварда .