Погба не входит в планы «Реала». Приоритеты клуба – Мбаппе, Холанд и Камавинга

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«Реал» не намерен приобретать полузащитника Поля Погба у «Манчестер Юнайтед».

Как пишет As, в «Реале» полностью отказались от трансфера француза. Мнение руководства не изменило и недавнее интервью Погба, в котором он назвал мадридский клуб «мечтой». Хавбек зарабатывает около 15 млн евро в год, в «Реале» не готовы платить ему столько.

Приоритетными подписаниями для «Реала» являются полузащитник «Ренна» Эдуардо Камавинга, которого хотят приобрести в 2021 году, а также форвард «Боруссии» Эрлинг Холанд, которого «Мадрид» попытается подписать в 2022-м, когда истечет срок действующего контракта с нападающим Каримом Бензема.

Также «Реал» хочет приобрести форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

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