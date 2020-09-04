«Динамо» согласовало контракт со Шварцем. Бувач убедил боссов клуба не приглашать Бердыева («Чемпионат»)

Экс-тренер «Майнца» Сандро Шварц, вероятно, возглавит .

Как утверждает «Чемпионат», ссылаясь на источники в московском клубе, «Динамо» достигло принципиальной договоренности с немецким специалистом.

«Бувачу удалось убедить главных людей «Динамо» выбрать его кандидатуру, а не кандидатуру Бердыева, которую активно рассматривало высшее руководство клуба. Все детали контракта Шварца согласованы», – сообщил источник, близкий к клубу.

Контракт с 41-летним тренером пока не подписан, но ожидается, что это произойдет в ближайшее время.

Шварц работал в «Майнце» с 2017 по 2019 год. В ноябре прошлого года он был уволен из клуба после того, как «Майнц» набрал 9 очков в 11 матчах.