Ибрагимович вылечился от коронавируса. Вчера у него был положительный тест

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович сообщил, что вылечился от коронавируса.

«Чувствую себя лучше. В департаменте здравоохранения сообщили, что карантин закончен. Можно выходить», – написал 39-летний швед в твиттере.

Клуб подтвердил, что у форварда были два подряд отрицательных теста.

Вчера утверждалось, что Ибрагимович вновь сдал положительный тест на . Он заразился 24 сентября.

Златан в этом сезоне провел 2 матча и забил 3 гола. Его статистику смотрите здесь.

У защитника «Милана» Габбии коронавирус, Дуарте все еще болеет. Дерби с «Интером» – 17 октября.

Златан Ибрагимович: «Коронавирусу хватило смелости бросить мне вызов. Плохая идея»