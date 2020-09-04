Ибрагимович вылечился от коронавируса. Вчера у него был положительный тест

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович сообщил, что вылечился от коронавируса.
«Чувствую себя лучше. В департаменте здравоохранения сообщили, что карантин закончен. Можно выходить», – написал 39-летний швед в твиттере.
Клуб подтвердил, что у форварда были два подряд отрицательных теста.
Вчера утверждалось, что Ибрагимович вновь сдал положительный тест на COVID-19. Он заразился 24 сентября.
Златан в этом сезоне провел 2 матча и забил 3 гола. Его статистику смотрите здесь.
У защитника «Милана» Габбии коронавирус, Дуарте все еще болеет. Дерби с «Интером» – 17 октября.
Златан Ибрагимович: «Коронавирусу хватило смелости бросить мне вызов. Плохая идея»