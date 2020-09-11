Шварц подпишет контракт с «Динамо» до 2022 года. Воронин и Булут войдут в его штаб («СЭ»)

Прояснились детали скорого назначения бывшего главного тренера «Майнца» Сандро Шварца в «Динамо».

Контракт 41-летнего немецкого специалиста с московским клубом будет рассчитан до лета 2022 года, сообщает .

Планируется, что в штаб Шварца войдут экс-форвард «Динамо» и сборной Украины Андрей Воронин, а также немец турецкого происхождения Волкан Булут, работавший в «Ганновере» и «Шальке».

Из прежнего штаба продолжат работу в «Динамо» тренер по вратарям , тренеры по физподготовке Хосе Пастор Верчили и Иван Карандашов.

Сейчас стороны согласовывают последние детали контракта, после чего о нем будет объявлено официально.

В Москву Шварц должен прибыть в конце следующей недели, когда получит разрешение на работу и оформит визу.

занимает 6-е место в таблице чемпионата России, набрав 17 очков в 10 турах.