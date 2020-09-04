Рахимов возглавит «Уфу»

Теги Рашид Рахимов премьер-лига Россия Сергей Юран Олег Кононов Уфа Футбол

Бывший главный тренер «Амкара», «Локомотива» и «Ахмата» Рашид Рахимов, вероятно, примет «Уфу».

По информации журналиста Ивана Карпова, стороны договорились об условиях контракта. В «Уфе» отказались от кандидатур Сергея Юрана и Олега Кононова.

Эту информацию подтверждают и журналист Илья Казаков, и автор «Чемпионата» Андрей Панков.

Рахимов покинул «Ахмат» в сентябре 2019 года и с того момента находился без клуба.

Напомним, что 7 октября «Уфа» объявила об уходе Вадима Евсеева. После 10 туров в нынешнем сезоне башкирский клуб занимает в таблице РПЛ 15-е место, одержав одну победу и трижды сыграв вничью при шести поражениях.

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья