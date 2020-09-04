Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос о своей чрезмерной эмоциональности во время товарищеского матча против (1:2).

«По-моему, вы на меня наговариваете (смеется). Настроение у меня нормальное, рабочее. В игре, понятное дело, приходится показывать эмоции, потому что мы все живые люди.

До этого вы спрашивали про рейтинги: иногда сложно вас понять. Вам и рейтинги надо, и молодых футболистов в составе надо, и выигрывать надо. Все в одну кучу – так не бывает», – сказал Черчесов в эфире программы «Все на Матч!».

11 октября россияне сыграют против сборной Турции в рамках Лиги наций. Начало матча – в 21:45 по московскому времени.

Россия вроде была лучше, но пропустила два дурацких гола (привет, Джанаев и Кутепов). Зато в дебютном матче забил Соболев