Чалов забил впервые за три месяца. Он сделал дубль за сборную России U21

Нападающий молодежной сборной России Федор Чалов забил два гола в матче квалификации Евро-2021 (U21) в ворота Эстонии (4:0, первый тайм).
22-летний форвард ЦСКА сперва реализовал пенальти на 21-й минуте, а на 40-й минуте забил с игры, отличившись ударом с левой ноги.
Чалов забил впервые за три месяца. Прервалась серия из 9 игр без голов. 12 июля он забивал в матче 28-го тура РПЛ ЦСКА – «Рубин» (1:1).
В 7 матчах РПЛ Чалов отдал 2 голевых паса. Его статистику смотрите здесь.
📹 Федор Чалов реализовал 11-метровый удар в ворота команды Эстонии.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 9, 2020
📺 #РоссияЭстония на #МАТЧПРЕМЬЕР
💻 https://t.co/yH9Ux8Qm1r
📱 Приложение «МАТЧ!» pic.twitter.com/Wx6RrdYKFZ
⚽ Наир Тикнизян прострелил в штрафную, Федор Чалов в касание отправил мяч в сетку ворот.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 9, 2020
📺 #РоссияЭстония на #МАТЧПРЕМЬЕР
💻 https://t.co/yH9Ux8Qm1r
📱 Приложение «МАТЧ!» pic.twitter.com/YxBM8VBHM1