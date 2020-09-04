Чалов забил впервые за три месяца. Он сделал дубль за сборную России U21

Нападающий молодежной сборной России Федор Чалов забил два гола в матче квалификации Евро-2021 (U21) в ворота Эстонии (4:0, первый тайм).

22-летний форвард ЦСКА сперва реализовал пенальти на 21-й минуте, а на 40-й минуте забил с игры, отличившись ударом с левой ноги.

Чалов забил впервые за три месяца. Прервалась серия из 9 игр без голов. 12 июля он забивал в матче 28-го тура РПЛ ЦСКА – «Рубин» (1:1).

В 7 матчах РПЛ Чалов отдал 2 голевых паса. Его статистику смотрите здесь.