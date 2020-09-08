Зарплата Шварца в «Динамо» – 4,5 млн рублей в месяц, у Бувача вдвое больше

Стала известна зарплата будущего главного тренера «Динамо» .

41-летний экс-тренер «Майнца» подпишет с бело-голубыми контракт на два сезона.

Зарплата у Шварца будет такая же, как у Кирилла Новикова, покинувшего пост главного тренера московского клуба, – 4,5 миллиона рублей в месяц (около 50 тысяч евро – прим. Sports.ru) или 600 тысяч евро в год, сообщает журналист Иван Карпов.

«То есть Бувач с зарплатой 100 тысяч евро в месяц зарабатывает в два раза больше, чем новый главный тренер.

Суммарно два немца обойдутся в 15 млн рублей в месяц», – написал журналист Сергей Егоров.

Шварц – кандидатура спортивного директора «Динамо» Желько Бувача.