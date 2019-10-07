Холтби перешел в «Ванкувер» из «Вашингтона». Контракт – два года и 8,6 млн долларов

подписал контракт с вратарем

Соглашение с 31-летним голкипером рассчитано на два года, а его средняя зарплата составит 4,3 миллиона долларов (общая сумма сделки – 8,6 млн долларов).

В минувшем сезоне он провел 48 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, в которых отражал 89,7% бросков при коэффициенте надежности 3,11. В плей-офф сыграл 8 матчей (90,6%, 2,49).

Холтби провел всю карьеру в , за который выступал с сезона-2010/11. В 2018 году он выиграл с командой Кубок Стэнли в качестве основного вратаря.

По прошлому контракту средняя зарплата Холтби составляла 6,1 млн долларов.

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