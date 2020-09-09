Озил хочет 13 млн фунтов от «Арсенала» за расторжение контракта

«Арсенал» намерен прекратить сотрудничество с полузащитником .

Лондонский клуб в последние недели вел переговоры с 31-летним экс-футболистом сборной Германии о разрыве контракта, но они не увенчались успехом. «Арсенал» продолжит переговоры.

Озил, получающий 350 тысяч фунтов в неделю, за досрочное расторжение соглашения, рассчитанного до лета 2021 года, хотел бы получить 13 миллионов фунтов – всю сумму, причитающуюся ему по контракту.

Полузащитник не выходил на поле с начала марта. Клуб не включил его в заявку на групповой этап Лиги Европы.

Озил спас маскота «Арсенала», пообещав платить ему из своей зарплаты 👏🏼👏🏼👏🏼 Но соцсети увидели тут пиар-битву с клубом

«Арсенал» в новом сезоне: Артете нужно выбрать схему и поставить позиционную атаку, Озил – проблема без очевидного решения