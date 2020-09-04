Холанд и Санчо – приоритетные трансферы Сульшера в «МЮ»

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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер хочет, чтобы клуб подписал двух футболистов дортмундской «Боруссии».

Форвард Эрлинг Холанд и вингер Джейдон Санчо остаются приоритетными целями для норвежского специалиста – оба игрока на вершине списка его пожеланий, сообщает ESPN.

Несмотря на то, что вице-президент «МЮ» Эд Вудворд не сумел приобрести этих игроков за последние два трансферных окна, Сульшер надеется увидеть обоих в своей команде.

За Санчо «Боруссия» требует 120 миллионов евро. В контракте Холанда есть сумма отступных в 75 миллионов евро, но активируется этот пункт только в 2022 году.

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