«Спартаку» интересен Мбайе, но «Болонья» не хочет отпускать защитника

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«Спартак» продолжает искать варианты усиления правого фланга обороны.

Московскому клубу интересен защитник «Болоньи» Ибраима Мбайе, сообщает Il Resto del Carlino.

Однако итальянцы вряд ли отпустят 25-летнего сенегальца, так как в команде много травмированных защитников.

В минувшем сезоне Мбайе провел 20 матчей в Серии А, отдал 3 голевых паса и заработал 5 желтых карточек. В этом сезоне он еще не выходил на поле. Статистику игрока смотрите здесь.

Ранее сообщалось, что «Спартак» арендует у «Челси» Виктора Мозеса, чтобы закрыть правый фланг.

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