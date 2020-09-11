«Спартаку» интересен Мбайе, но «Болонья» не хочет отпускать защитника

«Спартак» продолжает искать варианты усиления правого фланга обороны.
Московскому клубу интересен защитник «Болоньи» Ибраима Мбайе, сообщает Il Resto del Carlino.
Однако итальянцы вряд ли отпустят 25-летнего сенегальца, так как в команде много травмированных защитников.
В минувшем сезоне Мбайе провел 20 матчей в Серии А, отдал 3 голевых паса и заработал 5 желтых карточек. В этом сезоне он еще не выходил на поле. Статистику игрока смотрите здесь.
Ранее сообщалось, что «Спартак» арендует у «Челси» Виктора Мозеса, чтобы закрыть правый фланг.