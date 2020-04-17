Ле Таллек получил российский паспорт: «Горд стать гражданином Великой страны»

Полузащитник рассказал о получении российского гражданства.

«Долгожданное для меня событие! Горд и счастлив стать гражданином Великой страны», – по-русски написал Ле Таллек в инстаграме, сопроводив хэштегом #ярусский.

Ранее Ле Таллек в России выступал за «Мордовию» (2014-2015). Сообщалось, что игрок интересен .

При этом хавбек отмечал, что надеется заслужить доверие главного тренера сборной России Станислава Черчесова.

Ле Таллек получает российский паспорт: он женат на «Мисс Мордовии-2008» и любит наш менталитет. Играл в «Боруссии» Клоппа и «Мордовии» Семина