Ле Таллек получил российский паспорт: «Горд стать гражданином Великой страны»

Теги премьер-лига Россия лига 1 Франция Монпелье Дамьен Ле Таллек Футбол

Полузащитник «Монпелье» Дамьен Ле Таллек рассказал о получении российского гражданства. 

«Долгожданное для меня событие! Горд и счастлив стать гражданином Великой страны», – по-русски написал Ле Таллек в инстаграме, сопроводив хэштегом #ярусский. 

 
 
 
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Долгожданное для меня событие !Горд и счастлив стать гражданином Великой страны 🇷🇺 #Россия#Russia#ярусский

Публикация от Le Tallec Damien (@damien.le.tallec)

Ранее Ле Таллек в России выступал за «Мордовию» (2014-2015). Сообщалось, что игрок интересен «Динамо».

При этом хавбек отмечал, что надеется заслужить доверие главного тренера сборной России Станислава Черчесова.

Ле Таллек получает российский паспорт: он женат на «Мисс Мордовии-2008» и любит наш менталитет. Играл в «Боруссии» Клоппа и «Мордовии» Семина

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