Худобин продлил контракт с «Далласом» на три года и 10 млн долларов

Голкипер остался в .

34-летний россиянин подписал со «Старс» новый трехлетний контракт. Его средняя зарплата составит 3,3 миллиона долларов (общая сумма сделки – 10 млн долларов).

В минувшем сезоне Худобин провел 30 матчей в регулярке, в которых одержал 16 побед при 93,0% отраженных бросков (лучший показатель в лиге) и коэффициенте надежности 2,22.

В плей-офф провел 25 матчей, в которых одержал 14 побед (91,7% отраженных бросков, коэффициент надежности 2,69) и помог «Далласу» дойти до финала Кубка Стэнли.

По условиям прошлого 2-летнего контракта он получал в среднем 2,5 млн долларов в год.

Лундквист – в «Вашингтоне», Холтби – в «Ванкувере», Худобин и Ковальчук пока без клуба. Онлайн рынка свободных агентов-2020