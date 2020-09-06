Рэшфорд стал кавалером Ордена Британской империи за кампанию по бесплатному питанию для детей

Нападающий сборной Англии и Маркус Рэшфорд стал кавалером Ордена Британской империи.

22-летний англичанин включен в список тех, кто будет награжден по случаю дня рождения королевы Великобритании Елизаветы II.

Рэшфорд отмечен за кампанию, в рамках которой он призвал правительство выдать примерно 1,3 млн детей ваучеры на бесплатное питание в школе во время летних каникул в Англии в связи с пандемией коронавируса.

Маркус попросил премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона продлить эту инициативу.

Рэшфорд сказал, что вручение ему Ордена Британской империи – это «хороший момент».

Маркус Рэшфорд – герой. Он заставил британское правительство отменить собственное решение и вернул детям бесплатное питание на лето

Рэшфорд попросил парламент кормить школьников из бедных семей летом. Получил отказ, но пообещал не сдаваться ради 200 тысяч детей