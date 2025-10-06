Расписание чемпионата Москвы: там выступят Кондратюк, Садкова, Пасечник и Чиризано, Мухортова и Евгеньев
С 7 по 10 октября пройдет чемпионат Москвы по фигурному катанию.
Чемпионат Москвы
7 октября, вторник
15:15 – пары, короткая программа
17:00 – женщины, короткая программа
8 октября, среда
15:15 – пары, произвольная программа
17:00 – женщины, произвольная программа
9 октября, четверг
13:15 – танцы на льду, ритм-танец
14:45 – мужчины, короткая программа
10 октября, пятница
13:00 – танцы на льду, произвольный танец
14:45 – мужчины, произвольная программа
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Полный состав участников – здесь.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
