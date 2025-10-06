Расписание чемпионата Москвы: там выступят Кондратюк, Садкова, Пасечник и Чиризано, Мухортова и Евгеньев

С 7 по 10 октября пройдет чемпионат Москвы по фигурному катанию.

Чемпионат Москвы 7 октября, вторник 15:15 – пары, короткая программа 17:00 – женщины, короткая программа 8 октября, среда 15:15 – пары, произвольная программа 17:00 – женщины, произвольная программа 9 октября, четверг 13:15 – танцы на льду, ритм-танец 14:45 – мужчины, короткая программа 10 октября, пятница 13:00 – танцы на льду, произвольный танец 14:45 – мужчины, произвольная программа ПРИМЕЧАНИЕ : время начала соревнований – московское. Полный состав участников – здесь .