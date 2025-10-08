Чемпионат Москвы. Кондратюк, Савосин, Сарновский, Федоров, Самсонов, Ковалев покажут короткие программы

Кондратюк, Савосин, Сарновский покажут короткие программы на чемпионате Москвы.

Фигуристы выступят 9 октября.

Чемпионат Москвы

Мужчины

Короткая программа

Начало – 14.45 по московскому времени, прямая трансляция – здесь.

Первая разминка

1. Никита Сенцов

2. Роман Савосин

3. Илья Молянов

4. Артем Ковалев

5. Никита Сарновский

Вторая разминка

6. Петр Дубовицкий

7. Максим Автушенко

8. Кирилл Кропылев

9. Илья Мавлянов

11. Андрей Мухортов

Третья разминка

12. Марк Кондратюк

13. Григорий Федоров

14. Даниил Самсонов

15. Александр Мельников

16. Егор Рухин

17. Артемий Маринин