Чемпионат Москвы. Мухортова и Евгеньев, Коробейникова и Куница, Гудэ и Рудь представят короткие программы
Мухортова и Евгеньев, Коробейникова и Куница выступят на чемпионате Москвы.
Чемпионат Москвы
Пары
Короткая программа
Начало – 15:15 по московскому времени (7 октября).
Участники
Анастасия Высоцкая – Петр Алексеенко
Анастасия Гиричева – Иван Долгодворов
Ева Гудэ – Андрей Рудь
Анастасия Коробейникова – Георгий Куница
Софья Маринина – Роман Черненко
Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев
Валерия Ходыкина – Даниил Бутенко
ПРИМЕЧАНИЕ: порядок старта и ссылка на трансляцию будут добавлены позже.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
