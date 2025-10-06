Чемпионат Москвы. Мухортова и Евгеньев, Коробейникова и Куница, Гудэ и Рудь представят короткие программы

Мухортова и Евгеньев, Коробейникова и Куница выступят на чемпионате Москвы.

Чемпионат Москвы Пары Короткая программа Начало – 15:15 по московскому времени (7 октября). Участники Анастасия Высоцкая – Петр Алексеенко Анастасия Гиричева – Иван Долгодворов Ева Гудэ – Андрей Рудь Анастасия Коробейникова – Георгий Куница Софья Маринина – Роман Черненко Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев Валерия Ходыкина – Даниил Бутенко ПРИМЕЧАНИЕ : порядок старта и ссылка на трансляцию будут добавлены позже. Расписание чемпионата Москвы: там выступят Кондратюк, Садкова, Пасечник и Чиризано, Мухортова и Евгеньев