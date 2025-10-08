Чемпионат Москвы. Пасечник и Чиризано, Шичина и Дрозд, Рыбакова и Махноносов, Жданова и Бабаев-Смирнов выступят с ритм-танцами
Пасечник и Чиризано, Шичина и Дрозд покажут ритм-танцы на чемпионате Москвы.
Фигуристы выйдут на лед 9 октября.
Чемпионат Москвы
Танцы на льду
Ритм-танец
Начало – 13.15 по московскому времени, прямая трансляция – здесь.
Первая разминка
1. Елизавета Шичина – Павел Дрозд
2. Таисия Линчевская – Дмитрий Щербаков
3. Анна Соколова – Артем Ступин
Вторая разминка
4. Агата Монаширова – Алексей Тамеев
5. Варвара Жданова – Тимур Бабаев-Смирнов
6. Елизавета Пасечник – Дарио Чиризано
7. Екатерина Рыбакова – Иван Махноносов
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
