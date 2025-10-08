  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Чемпионат Москвы. Пасечник и Чиризано, Шичина и Дрозд, Рыбакова и Махноносов, Жданова и Бабаев-Смирнов выступят с ритм-танцами
Чемпионат Москвы. Пасечник и Чиризано, Шичина и Дрозд, Рыбакова и Махноносов, Жданова и Бабаев-Смирнов выступят с ритм-танцами

Пасечник и Чиризано, Шичина и Дрозд покажут ритм-танцы на чемпионате Москвы.

Фигуристы выйдут на лед 9 октября. 

Чемпионат Москвы

Танцы на льду

Ритм-танец

Начало – 13.15 по московскому времени, прямая трансляцияздесь. 

Первая разминка

1. Елизавета Шичина – Павел Дрозд

2. Таисия Линчевская – Дмитрий Щербаков

3. Анна Соколова – Артем Ступин 

Вторая разминка

4. Агата Монаширова – Алексей Тамеев

5. Варвара Жданова – Тимур Бабаев-Смирнов

6. Елизавета Пасечник – Дарио Чиризано

7. Екатерина Рыбакова – Иван Махноносов

