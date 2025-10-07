0

Чемпионат Москвы. Синицына, Куликова, Захарова, Важнова, Мазур выступят с произвольными программами

Чемпионат Москвы

Женщины

Произвольная программа

Начало – 17:00 по московскому времени

Первая разминка

1. Анастасия Лесницкая

2. Ирина Мигаленя

3. Мария Парамонова

4. Мария Мазур

5. Елизавета Медведева

Вторая разминка

6. Мария Гоголева

7. Софья Важнова

8. Мария Захарова

9. Елизавета Куликова

10. Ксения Синицына

Положение после короткой программы

1. Ксения Синицына – 69,95

2. Елизавета Куликова – 67,29

3. Мария Захарова – 65,48

4. Софья Важнова – 62,22

5. Мария Гоголева – 61,95

6. Елизавета Медведева – 60,13

7. Мария Мазур – 59,79

8. Мария Парамонова – 58,07

9. Ирина Мигаленя – 55,88

10. Анастасия Лесницкая – 46,64

Расписание чемпионата Москвы: там выступят Кондратюк, Садкова, Пасечник и Чиризано, Мухортова и Евгеньев

