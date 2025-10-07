Чемпионат Москвы. Синицына, Куликова, Захарова, Важнова, Мазур выступят с произвольными программами
Женщины
Произвольная программа
Начало – 17:00 по московскому времени, прямая трансляция – здесь.
Первая разминка
1. Анастасия Лесницкая
2. Ирина Мигаленя
3. Мария Парамонова
4. Мария Мазур
5. Елизавета Медведева
Вторая разминка
6. Мария Гоголева
9. Елизавета Куликова
10. Ксения Синицына
Положение после короткой программы
1. Ксения Синицына – 69,95
2. Елизавета Куликова – 67,29
3. Мария Захарова – 65,48
4. Софья Важнова – 62,22
5. Мария Гоголева – 61,95
6. Елизавета Медведева – 60,13
7. Мария Мазур – 59,79
8. Мария Парамонова – 58,07
9. Ирина Мигаленя – 55,88
10. Анастасия Лесницкая – 46,64
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
