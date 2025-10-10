Чемпионат Москвы. Пасечник и Чиризано, Рыбакова и Махноносов, Шичина и Дрозд, Жданова и Бабаев-Смирнов покажут произвольные танцы
Танцы на льду
Произвольный танец
Начало – 13:00 по московскому времени, прямая трансляция – здесь.
Первая разминка
1. Агата Монаширова – Алексей Тамеев
2. Анна Соколова – Артем Ступин
3. Таисия Линчевская – Дмитрий Щербаков
Вторая разминка
4. Варвара Жданова – Тимур Бабаев-Смирнов
5. Елизавета Шичина – Павел Дрозд
6. Екатерина Рыбакова – Иван Махноносов
7. Елизавета Пасечник – Дарио Чиризано
Положение после ритм-танца
1. Елизавета Пасечник – Дарио Чиризано – 74,35
2. Екатерина Рыбакова – Иван Махноносов – 73,70
3. Елизавета Шичина – Павел Дрозд – 70,48
4. Варвара Жданова – Тимур Бабаев-Смирнов – 70,14
5. Таисия Линчевская – Дмитрий Щербаков – 65,90
6. Анна Соколова – Артем Ступин – 51,22
7. Агата Монаширова – Алексей Тамеев – 45,19
