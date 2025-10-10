  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Чемпионат Москвы. Пасечник и Чиризано, Рыбакова и Махноносов, Шичина и Дрозд, Жданова и Бабаев-Смирнов покажут произвольные танцы
0

Чемпионат Москвы. Пасечник и Чиризано, Рыбакова и Махноносов, Шичина и Дрозд, Жданова и Бабаев-Смирнов покажут произвольные танцы

10 октября дуэты выступят с произвольными танцами на чемпионате Москвы.

Чемпионат Москвы

Танцы на льду

Произвольный танец

Начало – 13:00 по московскому времени, прямая трансляцияздесь.

Первая разминка

1. Агата Монаширова – Алексей Тамеев

2. Анна Соколова – Артем Ступин

3. Таисия Линчевская – Дмитрий Щербаков

Вторая разминка

4. Варвара Жданова – Тимур Бабаев-Смирнов

5. Елизавета Шичина – Павел Дрозд

6. Екатерина Рыбакова – Иван Махноносов

7. Елизавета Пасечник – Дарио Чиризано

Положение после ритм-танца

1. Елизавета ПасечникДарио Чиризано – 74,35

2. Екатерина Рыбакова – Иван Махноносов – 73,70

3. Елизавета Шичина – Павел Дрозд – 70,48

4. Варвара Жданова – Тимур Бабаев-Смирнов – 70,14

5. Таисия Линчевская – Дмитрий Щербаков – 65,90

6. Анна Соколова – Артем Ступин – 51,22

7. Агата Монаширова – Алексей Тамеев – 45,19

Расписание чемпионата Москвы: там выступят Кондратюк, Самсонов, Синицына, Пасечник и Чиризано, Мухортова и Евгеньев

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
результаты
Таисия Линчевская
logoЕлизавета Пасечник
logoсборная России
logoПавел Дрозд
Иван Махноносов
Агата Монаширова
Дмитрий Щербаков
Екатерина Рыбакова
Варвара Жданова
Тимур Бабаев-Смирнов
танцы на льду
Чемпионат Москвы
Елизавета Шичина
logoДарио Чиризано
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Главные новости
Гран-при среди юниоров. Шимада, Шифрина, Бат, Кушида, Гургенидзе, Титова выступят с произвольными программами
31 минуту назад
Чемпионат Москвы. Федоров, Кондратюк, Ковалев, Савосин, Сарновский, Самсонов выступят с произвольными программами
сегодня, 21:58
Trialeti Trophy. Хазе и Володин, Акопова и Рахманин, Метелкина и Берулава, Кам и О’Ши покажут короткие программы
сегодня, 21:29
Trialeti Trophy. Эгадзе, Браун, Александр Селевко, Литвинцев, Каррильо выступят с произвольными программами
сегодня, 21:15
Trialeti Trophy. Дэвис и Смолкин, Демужо и Ле Мерсье, Беккер и Эрнандес выступят с произвольными танцами
сегодня, 21:02
Мемориал Панина. КМС. Федотова, Ручина, Диана Мильто, Петрова, Сарафанова, Бершадская покажут произвольные программы
сегодня, 20:30
Мемориал Панина. КМС. Арсений и Артем Федотовы, Ленков, Семков, Хамзин, Добромир Воронов покажут произвольные программы
1сегодня, 20:19
Расписание Мемориала Панина-Коломенкина: там выступят Дикиджи, Двоеглазова, Бойкова и Козловский, Кагановская и Некрасов
52сегодня, 04:00
Суд в Литве не нашел нарушений конституции в лишении гражданства экс-фигуристки Маргариты Дробязко
31сегодня, 20:04
Гран-при среди юниоров. Такахаши выиграл короткую программу, Уэмура – 2-й, Круглов – 3-й
1сегодня, 19:10
Ко всем новостям
Последние новости
Гран-при среди юниоров. Муаден и Биго, Абоян и Веселухин, Бьянки и Базиль выступят с ритм-танцами
40 минут назад
Мемориал Панина. КМС. Фефелова и Валов, Билибина и Кашаев, Гончарова и Синцов, Тихонова и Лысов покажут произвольные танцы
сегодня, 20:46
Мемориал Панина. КМС. Касинс и Брегей, Камалдинова и Маришин, Третьякова и Саморуков покажут произвольные программы
сегодня, 20:36
Мемориал Панина. КМС. Фефелова и Валов выиграли ритм-танец, Билибина и Кашаев – 2-е, Гончарова и Синцов – 3-и
5сегодня, 19:45
Мемориал Панина. КМС. Касинс и Брегей выиграли короткую программу, Камалдинова и Маришин – 2-е, Третьякова и Саморуков – 3-и
сегодня, 14:57
Татьяна Тарасова: «Не считаю предателями спортсменов, поменявших гражданство. Во всем мире меняют»
5сегодня, 13:13
Самоделкина о работе с Арутюняном: «Появилось удивительное ощущение. Никогда раньше не думала, что прыгать можно всегда одинаково»
3сегодня, 09:08
Расписание седьмого этапа Гран-при среди юниоров в Абу-Даби
сегодня, 04:10
Гран-при среди юниоров. Подгайная и Коваль победили в танцах на льду, Вейон и Брэндис – 2-е, Сольдати и Тальябу – 3-и
4 октября, 12:45
Дмитрий Губерниев: «Поздравляю Косторную и Куницу с пополнением в семье. Для чего мы живем? Чтобы видеть счастливые глаза наших детей»
63 октября, 16:28