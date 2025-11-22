Глеб Смолкин: «Что сегодня происходит с оценками – мы не понимаем. Надеюсь, тренеры смогут получить какие-то разъяснения от судей»

Глеб Смолкин о судействе в танцах: не понимаю, что сегодня происходит с оценками.

Фигурист Глеб Смолкин , выступающий за Грузию в танцах на льду вместе с Дианой Дэвис, удивился судейству на этапе Гран-при в Финляндии.

Дэвис и Смолкин занимают 7-е место после ритм-танца.

«Не все сегодня получилось в прокате, я допустил ошибку на твизлах. Но всем остальным в программе мы, скорее, довольны. Думаю, мы смогли улучшиться в каких-то аспектах по сравнению с предыдущими стартами. Мы изменили часть музыки, некоторые моменты в программе – кажется, энергии стало больше, мы стали быстрее. После этапа в Америке мы поняли, что нужно особое внимание уделить поворотам, от них зависят уровни.

Что сегодня происходит с оценками – мы не понимаем. Я потерял три уровня на секции твизла, хотя недосчитался всего одного оборота. Почти все элементы сегодня у нас были первого уровня, плюс у нас в протоколе появился восклицательный знак на дорожке шагов – и мы с тренерами не смогли пока понять, в чем проблема. Конечно, мы расстроены. Судили всех сегодня невероятно строго. Надеюсь, тренеры смогут получить какие-то разъяснения от судей после турнира. Пока никто ничего не понимает», – передает слова Смолкина корреспондент Спортса’’ Майя Багрянцева.