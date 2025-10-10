Чемпионат Москвы. Федоров, Кондратюк, Ковалев, Савосин, Сарновский, Самсонов выступят с произвольными программами
Фигуристы выйдут на лед 10 октября.
Мужчины
Произвольная программа
Начало – 14:45 по московскому времени, прямая трансляция – здесь.
Первая разминка
1. Петр Дубовицкий
2. Никита Сенцов
3. Максим Автушенко
4. Илья Молянов
5. Егор Рухин
Вторая разминка
6. Андрей Мухортов
7. Кирилл Кропылев
8. Илья Мавлянов
9. Артемий Маринин
10. Александр Мельников
Третья разминка
11. Даниил Самсонов
12. Никита Сарновский
13. Роман Савосин
14. Артем Ковалев
15. Марк Кондратюк
16. Григорий Федоров
Положение после короткой программы
1. Григорий Федоров – 92,85
2. Марк Кондратюк – 92,29
3. Артем Ковалев – 91,30
4. Роман Савосин – 87,78
5. Никита Сарновский – 85,03
6. Даниил Самсонов – 83,38
7. Александр Мельников – 82,70
8. Артемий Маринин – 74,25
9. Илья Мавлянов – 73,83
10. Кирилл Кропылев – 73,19
11. Андрей Мухортов – 71,92
12. Егор Рухин – 68,95
13. Илья Молянов – 67,71
14. Максим Автушенко – 66,02
15. Никита Сенцов – 61,68
16. Петр Дубовицкий – 59,76