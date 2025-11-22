«Ну ты задай что-нибудь интересное». Лутфуллин и Загитова поговорили во влоге Первого канала

Загитова и Лутфуллин поговорили о тренировках во влоге Первого канала.

Олимпийская чемпионка Алина Загитова поговорила с Глебом Лутфуллиным о тренировках на этапе Гран-при России в Омске.

– Как настроение?

– Нормально.

– Как тренировка?

– Пойдет.

– Как самочувствие?

– Пойдет.

– Давай рассказывай, что нового. Какие-то потрясения. Новые усики я вижу.

– Специально отращиваю. К финалу отрастут, я думаю.

– Что тренеры сказали?

– Во время тренировочного процесса обговариваем тренировки. До тренировки обговариваем тренировку, которая будет. А после тренировки обговариваем тренировку, которая закончилась.

– Очень интересно. Знаешь, ты очень интересный собеседник.

– Ну ты задай что-нибудь интересное, – сказал Лутфуллин во влоге Первого канала.