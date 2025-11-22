«Ну ты задай что-нибудь интересное». Лутфуллин и Загитова поговорили во влоге Первого канала
Загитова и Лутфуллин поговорили о тренировках во влоге Первого канала.
Олимпийская чемпионка Алина Загитова поговорила с Глебом Лутфуллиным о тренировках на этапе Гран-при России в Омске.
– Как настроение?
– Нормально.
– Как тренировка?
– Пойдет.
– Как самочувствие?
– Пойдет.
– Давай рассказывай, что нового. Какие-то потрясения. Новые усики я вижу.
– Специально отращиваю. К финалу отрастут, я думаю.
– Что тренеры сказали?
– Во время тренировочного процесса обговариваем тренировки. До тренировки обговариваем тренировку, которая будет. А после тренировки обговариваем тренировку, которая закончилась.
– Очень интересно. Знаешь, ты очень интересный собеседник.
– Ну ты задай что-нибудь интересное, – сказал Лутфуллин во влоге Первого канала.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Первый канал
