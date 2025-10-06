Расписание Trialeti Trophy в Тбилиси: там выступят Хазе и Володин, Дэвис и Смолкин, Губанова, Браун

С 9 по 11 октября в Тбилиси пройдет турнир по фигурному катанию Trialeti Trophy.

ISU Challenger Trialeti Trophy Тбилиси, Грузия 9 октября, четверг 13:00 – женщины, короткая программа 17:00 – танцы на льду, ритм-танец 19:30 – мужчины, короткая программа 10 октября, пятница 11:45 – танцы на льду, произвольный танец 15:00 – мужчины, произвольная программа 19:15 – пары, короткая программа 11 октября, суббота 12:00 – женщины, произвольная программа 17:00 – пары, произвольная программа ПРИМЕЧАНИЕ : время начала соревнований – московское. Полный состав участников – здесь . Календарь соревнований по фигурному катанию сезона-2025/26: Гран-при стартует в октябре, Олимпиада пройдет в феврале