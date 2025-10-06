Расписание Trialeti Trophy в Тбилиси: там выступят Хазе и Володин, Дэвис и Смолкин, Губанова, Браун
С 9 по 11 октября в Тбилиси пройдет турнир по фигурному катанию Trialeti Trophy.
ISU Challenger
Тбилиси, Грузия
9 октября, четверг
13:00 – женщины, короткая программа
17:00 – танцы на льду, ритм-танец
19:30 – мужчины, короткая программа
10 октября, пятница
11:45 – танцы на льду, произвольный танец
15:00 – мужчины, произвольная программа
19:15 – пары, короткая программа
11 октября, суббота
12:00 – женщины, произвольная программа
17:00 – пары, произвольная программа
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Полный состав участников – здесь.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
