5

Расписание Trialeti Trophy в Тбилиси: там выступят Хазе и Володин, Дэвис и Смолкин, Губанова, Браун

С 9 по 11 октября в Тбилиси пройдет турнир по фигурному катанию Trialeti Trophy.

ISU Challenger

Trialeti Trophy

Тбилиси, Грузия

9 октября, четверг

13:00 – женщины, короткая программа

17:00 – танцы на льду, ритм-танец

19:30 – мужчины, короткая программа

10 октября, пятница

11:45 – танцы на льду, произвольный танец

15:00 – мужчины, произвольная программа

19:15 – пары, короткая программа

11 октября, суббота

12:00 – женщины, произвольная программа

17:00 – пары, произвольная программа

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Полный состав участников – здесь.

Календарь соревнований по фигурному катанию сезона-2025/26: Гран-при стартует в октябре, Олимпиада пройдет в феврале

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
logoISU Challenger
женское катание
танцы на льду
расписание турниров
пары
Trialeti Trophy
мужское катание
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Главные новости
Чемпионат Москвы. Садкова, Синицына, Куликова, Важнова, Захарова, Мазур выступят с короткими программами
113 минут назад
Чемпионат Москвы. Мухортова и Евгеньев, Коробейникова и Куница, Гудэ и Рудь представят короткие программы
26 минут назад
Расписание чемпионата Москвы: там выступят Кондратюк, Садкова, Пасечник и Чиризано, Мухортова и Евгеньев
444 минуты назад
«Наш малыш». Косторная показала новые фото сына
16сегодня, 17:14Фото
Расписание Мемориала Панина-Коломенкина: там выступят Дикиджи, Горбачева, Бойкова и Козловский, Кагановская и Некрасов
9сегодня, 16:42
Галлямов выложил фото автомобиля на эвакуаторе: «2025 год проверяет меня на прочность. Но я найду выход из любой ситуации»
25сегодня, 14:58Фото
ФФККР объявила о раздаче бесплатных билетов на первый этап юниорской серии Гран-при России в Москве
22сегодня, 14:01
Анна Щербакова и Егор Гончаров: «Нам комфортно работать с Худайбердиевой, она заряжает, в глазах огонь. Она добьется успеха в любом случае»
16сегодня, 11:09
Анна Щербакова и Егор Гончаров: «Классно, что Сизерон вернулся, мы скучали по нему. Его механика движения, пластика – неповторимые»
4сегодня, 11:05
Щербакова и Гончаров о ритм-танце: «Есть вариант с заменой слов «сука любовь» на «это любовь». Мы еще обсудим, покатаемся под два варианта»
28сегодня, 10:39
Ко всем новостям
Последние новости
Гран-при среди юниоров. Подгайная и Коваль победили в танцах на льду, Вейон и Брэндис – 2-е, Сольдати и Тальябу – 3-и
4 октября, 12:45
Дмитрий Губерниев: «Поздравляю Косторную и Куницу с пополнением в семье. Для чего мы живем? Чтобы видеть счастливые глаза наших детей»
63 октября, 16:28
Гран-при среди юниоров. Чжан Сюаньци и Фэн Вэньцян победили в парах, Дерошер и Трэшер – 2-е, Чэнь Юйсюань и Дун Иньбо – 3-и
3 октября, 13:56
Ирина Слуцкая: «Возвращение Валиевой в фигурное катание – классная новость. Думаю, она сможет побеждать»
31 октября, 18:19
Вероника Меренкова: «Очень болели за Акопову и Рахманина на олимпийском отборе. Видимся с ними каждый день, они уже нам как родные»
28 сентября, 14:58
Гущина о произвольной: «Это мое первое сотрудничество с Авербухом – было комфортно работать, интересный опыт»
428 сентября, 13:24
Бестемьянова о Когане: «Он отлично справлялся с работой на посту гендиректора ФФККР. С чем связан его уход, судить сложно»
28 сентября, 13:14
Костомаров о восстановлении ПКР: «Это должно быть применимо не только к нашим паралимпийцам, но и вообще всем спортсменам»
228 сентября, 10:09
Бестемьянова о прокатах: «Не было плохих программ. Спортсмены оставили прекрасные впечатления, все в конкуренции»
28 сентября, 07:13
Ксения Гущина: «В конце сезона пытались наработать четверной сальхов, но в межсезонье не делали. Делали упор на программы»
227 сентября, 13:55