Чемпионат Москвы. Садкова, Синицына, Куликова, Важнова, Захарова, Мазур выступят с короткими программами

Садкова и Синицына покажут короткие программы на чемпионате Москвы.

Чемпионат Москвы

Женщины

Короткая программа

Начало – 17:00 по московскому времени (7 октября).

Участницы

Софья Важнова

Мария Гоголева

Мария Захарова

Елизавета Куликова

Анастасия Лесницкая

Мария Мазур

Елизавета Медведева

Ирина Мигаленя

Мария Парамонова

Дарья Садкова

Ксения Синицына

ПРИМЕЧАНИЕ: порядок старта и ссылка на трансляцию будут добавлены позже.

Расписание чемпионата Москвы: там выступят Кондратюк, Садкова, Пасечник и Чиризано, Мухортова и Евгеньев

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
logoсборная России
Чемпионат Москвы
результаты
женское катание
logoЕлизавета Куликова
Софья Важнова
Мария Захарова
Ирина Мигаленя
Елизавета Медведева
Мария Парамонова
Дарья Садкова
Мария Мазур
logoКсения Синицына
