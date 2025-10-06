Чемпионат Москвы. Садкова, Синицына, Куликова, Важнова, Захарова, Мазур выступят с короткими программами

Садкова и Синицына покажут короткие программы на чемпионате Москвы.

Чемпионат Москвы

Женщины

Короткая программа

Начало – 17:00 по московскому времени (7 октября).

Участницы

Софья Важнова

Мария Гоголева

Мария Захарова

Елизавета Куликова

Анастасия Лесницкая

Мария Мазур

Елизавета Медведева

Ирина Мигаленя

Мария Парамонова

Дарья Садкова

Ксения Синицына

ПРИМЕЧАНИЕ : порядок старта и ссылка на трансляцию будут добавлены позже.

