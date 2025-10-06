Чемпионат Москвы. Садкова, Синицына, Куликова, Важнова, Захарова, Мазур выступят с короткими программами
Садкова и Синицына покажут короткие программы на чемпионате Москвы.
Чемпионат Москвы
Женщины
Короткая программа
Начало – 17:00 по московскому времени (7 октября).
Участницы
Софья Важнова
Мария Гоголева
Мария Захарова
Елизавета Куликова
Анастасия Лесницкая
Мария Мазур
Елизавета Медведева
Ирина Мигаленя
Мария Парамонова
Дарья Садкова
Ксения Синицына
ПРИМЕЧАНИЕ: порядок старта и ссылка на трансляцию будут добавлены позже.
Расписание чемпионата Москвы: там выступят Кондратюк, Садкова, Пасечник и Чиризано, Мухортова и Евгеньев
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
