21

Пайпер Гиллес: «Печально, что сильнейшие спортсмены мира массово получают первые уровни. Выглядит так, будто мы юниоры»

Канадская фигуристка Гиллес: неприятно получать первые уровни.

Канадская фигуристка Пайпер Гиллес, выступающая в танцах на льду с Полем Пуарье, высказалась о судействе в ритм-танце на Гран-при Финляндии в Хельсинки.

Гиллес и Пуарье получили за прокат 79,56 балла и идут вторыми.

«Мне кажется, это печально, что сильнейшие спортсмены мира массово получают первые уровни. Это выглядит так, будто мы юниоры, а это не так – никто не должен получать базовые или первые уровни на таком уровне катания. Это досадно и неприятно.

Я думаю, что техническому комитету есть куда расти – чтобы понять, что мы вкладываем в это всю душу и сердце, и получать первые уровни на этой стадии – немного обидно.

Мы любим этот спорт. Но, как мне кажется, сейчас наша система находится на перепутье, и зрители понимают, что мы с ними в одной лодке. Они тоже не понимают, почему в протоколе появляется восклицательный знак – что это вообще значит? Есть определенные моменты в нашем спорте, когда мы потеряли связь и со зрителями, и с теми, кто определяет нашу судьбу. И вот это, на мой взгляд, нужно менять.

Судьи должны судить то, что они видят – красоту и артистичность нашего спорта. И наша судьба не должна зависеть только от одной или трех групп людей. Так быть не должно.

Я надеюсь, что мы сможем двигаться вперед и заниматься творчеством, потому что именно этого хотят фанаты. Они хотят возвращаться и поддерживать этот спорт. Но если система останется такой, как сейчас, думаю, мы не сможем продолжать привлекать людей – потому что мы обескуражены, и зрители тоже обескуражены», – передает слова Гиллес корреспондент Спортса’’ Майя Багрянцева.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
судьи
logoГран-при
logoПайпер Гиллес
этап Гран-при в Финляндии
танцы на льду
logoПоль Пуарье
logoсборная Канады
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Гийом Сизерон: «Ведутся странные игры, которые разрушают танцы на льду. Не думаю, что когда-либо в карьере был на таком турнире – с точки зрения судейства»
21 ноября, 20:47
Фурнье-Бодри и Сизерону засчитали растанцовку как хореосеквенцию в ритм-танце на Гран-при Финляндии
21 ноября, 19:15
⚡ Гран-при Финляндии. Фурнье-Бодри и Сизерон выиграли ритм-танец, Гиллес и Пуарье – 2-е, Зингас и Колесник – 3-и, Дэвис и Смолкин – 7-е
21 ноября, 18:39
Главные новости
Тарасова о Гуменнике: «Просто преклоняюсь и перед ним, и перед его тренером — ставят себе невыполнимые задачи и выполняют их»
вчера, 21:02
Мария Захарова выступит в шоу Bol on Ice в Италии
вчера, 18:58
Татьяна Тарасова: «Чикмарева и Янченков катались феноменально, делали элементы изумительные»
вчера, 17:11
Бойкова и Козловский, Мишина и Галлямов, Чикмарева и Янченков, Мухортова и Евгеньев отобрались на чемпионат России
вчера, 16:41
Гуменник, Кондратюк, Дикиджи, Семененко, Угожаев, Федоров, Игнатов отобрались на чемпионат России
вчера, 16:22
Петр Гуменник: «Повышенное внимание лично мне помогает. Получаю эмоции от болельщиков, журналистов»
вчера, 16:09
Матвей Янченков: «Мы сегодня были сильнее. Самая жара будет на чемпионате России»
вчера, 15:39
Александр Галлямов: «Ситуация пу-пу-пу»
вчера, 15:29Видео
Дмитрий Евгеньев: «Недоволен собой, доволен партнершей. Некоторые вещи можно было сделать в разы лучше»
вчера, 15:20
Галлямов о срыве поддержки: «Если такая ситуация происходит, зачем загоняться по этому поводу, никакого смысла. Надо просто делать выводы»
вчера, 15:15
Ко всем новостям
Последние новости
«Добавлять эмоции, усиливать образы – над этим будем работать к чемпионату России». Щербакова и Гончаров после бронзы на Гран-при в Омске
вчера, 09:50
Тарасова о состоянии здоровья: «Нога болит, но глобально ничего серьезного нет. У нас в стране очень хорошие врачи»
вчера, 06:34
Кубок Варшавы. Стеллато-Дудек и Дешам победили, Вайпан-Ло и Дигби – 2-е, Макбет и Паркман – 3-и
22 ноября, 20:53
Кубок Варшавы. Самойлов победил, Бричги – 2-й, Амми – 3-й
21 ноября, 20:22
«Другие парни: давай 50/50. Он: все для тебя». Загитова сняла тренд на фоне корзин с цветами
21 ноября, 06:46Видео
ISU о допуске Петросян и Гуменника к Олимпиаде: «МОК отвечает за получение права на участие в Играх»
20 ноября, 14:01
Кубок Варшавы. Лопарева и Бриссо выиграли ритм-танец, Грин и Парсонс – 2-е, Лим и Куан – 3-и
19 ноября, 22:44
Роднина не считает двойными стандартами заявление Ковентри о спортсменах: «Ранее не она принимала решения»
19 ноября, 12:47
Екатерина Рыбакова: «Мы не думали о местах и оценках во время подготовки, просто шли и делали свою работу. Очень рады, что у нас сегодня все получилось»
15 ноября, 16:40
Татьяна Тарасова: «Не вижу смысла приглашать иностранных учеников в Россию, просто так встречаться времени ни у кого нет»
14 ноября, 18:27