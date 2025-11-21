Пайпер Гиллес: «Печально, что сильнейшие спортсмены мира массово получают первые уровни. Выглядит так, будто мы юниоры»

Канадская фигуристка Гиллес: неприятно получать первые уровни.

Канадская фигуристка Пайпер Гиллес, выступающая в танцах на льду с Полем Пуарье, высказалась о судействе в ритм-танце на Гран-при Финляндии в Хельсинки.

Гиллес и Пуарье получили за прокат 79,56 балла и идут вторыми.

«Мне кажется, это печально, что сильнейшие спортсмены мира массово получают первые уровни. Это выглядит так, будто мы юниоры, а это не так – никто не должен получать базовые или первые уровни на таком уровне катания. Это досадно и неприятно.

Я думаю, что техническому комитету есть куда расти – чтобы понять, что мы вкладываем в это всю душу и сердце, и получать первые уровни на этой стадии – немного обидно.

Мы любим этот спорт. Но, как мне кажется, сейчас наша система находится на перепутье, и зрители понимают, что мы с ними в одной лодке. Они тоже не понимают, почему в протоколе появляется восклицательный знак – что это вообще значит? Есть определенные моменты в нашем спорте, когда мы потеряли связь и со зрителями, и с теми, кто определяет нашу судьбу. И вот это, на мой взгляд, нужно менять.

Судьи должны судить то, что они видят – красоту и артистичность нашего спорта. И наша судьба не должна зависеть только от одной или трех групп людей. Так быть не должно.

Я надеюсь, что мы сможем двигаться вперед и заниматься творчеством, потому что именно этого хотят фанаты. Они хотят возвращаться и поддерживать этот спорт. Но если система останется такой, как сейчас, думаю, мы не сможем продолжать привлекать людей – потому что мы обескуражены, и зрители тоже обескуражены», – передает слова Гиллес корреспондент Спортса’’ Майя Багрянцева.