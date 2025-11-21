Гийом Сизерон: «Ведутся странные игры, которые разрушают танцы на льду. Не думаю, что когда-либо в карьере был на таком турнире – с точки зрения судейства»

Гийом Сизерон заявил о странном судействе на Гран-при Финляндии.

Олимпийский чемпион в танцах на льду Гийом Сизерон , выступающий с Лоранс Фурнье-Бодри , высказался о судействе в ритм-танце на Гран-при Финляндии в Хельсинки.

Фурнье-Бодри и Сизерон получили за прокат 79,89 балла и идут первыми. Им засчитали начальную растанцовку как хореосеквенцию, хотя она стоит в программе финальным элементом.

«Конечно, я злюсь. Я вижу, что ведутся какие-то странные игры, которые разрушают танцы на льду. Я не думаю, что когда-либо в своей карьере был на таком турнире – с точки зрения судейства. Мы довольны тем, как мы сегодня откатали, мы очень много работали после этапа во Франции.

Поэтому если честно, мы были удивлены, когда увидели, какие уровни получают все на этом этапе. Мне грустно это видеть – и даже не из-за наших оценок, а из-за других пар, которые приехали сюда в полной готовности. Все работают как сумасшедшие – а теперь я вижу на лицах разочарование. У многих опускаются руки.

Будто бы задача остановить творческий процесс. Мы все стараемся придумать что-то уникальное и новое – и вместо того, чтобы нас поддержать, нас фактически заставляют тратить огромное время на глупые правила. Мы держались за руки 5 или 6 секунд? А это может нам стоить просто огромное количество баллов. Все это мешает нормально работать и развиваться.

Не хочу слишком углубляться в технические детали, но я уверен: для следующих поколений фигуристов важно, чтобы сегодняшние спортсмены высказывали свое мнение о том, как мы хотим развивать спорт, куда двигаться, что нам интересно, а что – нет. И у меня довольно большие надежды, что все пойдет в правильном направлении – по крайней мере, я хочу в это верить.

Конечно, правила нужны и важны. Но тут важен баланс: мне не кажется нормальным, что можно потерять 8-10 баллов, потому что ты коснулся плеча партнера. Это даже не ошибка! Но такова сегодняшняя реальность. Стало сложно кататься, сложно тренировать – и сложно судить. Потому что в итоге ты можешь оказаться на той строчке в протоколе, которая не отражает то, как ты прокатался», – передает слова французского фигуриста корреспондент Спортса’’ Майя Багрянцева.