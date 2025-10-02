Кондратюк, Сарновский, Акатьева, Садкова, Коробейникова и Куница, Пасечник и Чиризано заявлены на чемпионат Москвы
Кондратюк, Акатьева, Пасечник и Чиризано заявлены на чемпионат Москвы.
Соревнования пройдут с 7 по по 10 октября.
Женщины: Софья Акатьева, Дарья Садкова, Ксения Синицына, Вероника Яметова, Мария Захарова, Елизавета Куликова, Мария Мазур, Софья Важнова.
Мужчины: Марк Кондратюк, Роман Савосин, Даниил Самсонов, Никита Сарновский, Григорий Федоров, Егор Рухин, Артем Ковалев.
Пары: Анастасия Коробейникова – Георгий Куница, Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев, Наталья Хабибуллина – Илья Княжук, Анастасия Чернышова – Владислав Вильчик.
Танцы на льду: Варвара Жданова – Тимур Бабаев-Смирнов, Анна Коломенская – Артем Фролов, Елизавета Пасечник – Дарио Чиризано, Елизавета Шичина – Павел Дрозд.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Спорт вокруг»
