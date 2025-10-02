1

Кондратюк, Сарновский, Акатьева, Садкова, Коробейникова и Куница, Пасечник и Чиризано заявлены на чемпионат Москвы

Кондратюк, Акатьева, Пасечник и Чиризано заявлены на чемпионат Москвы.

Соревнования пройдут с 7 по по 10 октября. 

Женщины: Софья Акатьева, Дарья Садкова, Ксения Синицына, Вероника Яметова, Мария Захарова, Елизавета Куликова, Мария Мазур, Софья Важнова. 

Мужчины: Марк Кондратюк, Роман Савосин, Даниил Самсонов, Никита Сарновский, Григорий Федоров, Егор Рухин, Артем Ковалев. 

Пары: Анастасия Коробейникова – Георгий Куница, Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев, Наталья Хабибуллина – Илья Княжук, Анастасия Чернышова – Владислав Вильчик. 

Танцы на льду: Варвара Жданова – Тимур Бабаев-Смирнов, Анна Коломенская – Артем Фролов, Елизавета Пасечник – Дарио Чиризано, Елизавета Шичина – Павел Дрозд. 

Полная заявка на турнир – здесь. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Спорт вокруг»
logoСофья Акатьева
logoКсения Синицына
Дарья Садкова
Вероника Яметова
Мария Захарова
logoЕлизавета Куликова
Мария Мазур
Софья Важнова
logoМарк Кондратюк
logoДаниил Самсонов
Григорий Федоров
Роман Савосин
Егор Рухин
Георгий Куница
logoАртем Ковалев
logoДмитрий Евгеньев
logoИлья Княжук
logoНаталья Хабибуллина
logoАнастасия Мухортова
Анастасия Чернышова
Варвара Жданова
Владислав Вильчик
logoДарио Чиризано
logoЕлизавета Пасечник
logoПавел Дрозд
Артем Фролов
Елизавета Шичина
танцы на льду
logoсборная России
пары
Анастасия Коробейникова
Тимур Бабаев-Смирнов
Анна Коломенская
Никита Сарновский
женское катание
мужское катание
Чемпионат Москвы
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Петросян, Гуменник, Дикиджи, Мишина и Галлямов, Степанова и Букин выступят на контрольных прокатах
2725 сентября, 06:22
Гуменник, Дикиджи, Петросян, Горбачева, Мишина и Галлямов – в предварительном списке участников контрольных прокатов («Невская фигурка»)
7422 сентября, 09:48
Фигурные трансферы – кто куда: Самсонов ушел от Тутберидзе к Соколовской
805 июня, 16:00
Главные новости
Гран-при среди юниоров. Фон Фельтен, Каназава, Ким Ю Чжэ, Вада, Дибберн выйдут на лед с короткими программами
48 минут назадLive
Алена Леонова: «Я знала, что Валиева вернется. И если она станет чемпионкой России в 2026 году, это будет очень круто»
39сегодня, 06:37
Мемориал Дениса Тена. Шайдоров, Чха Чжун Хван, Браун, Эгадзе, Литвинцев представят короткие программы
13сегодня, 06:15
Расписание шестого этапа Гран-при среди юниоров в Гданьске
сегодня, 06:10
Расписание мемориала Дениса Тена в Алматы: там выступят Дэвис и Смолкин, Шайдоров, Чха Чжун Хван и Браун
30сегодня, 06:10
Елена Радионова: «Если Валиева вернет четверной, спокойно сможет претендовать на первый номер в сборной»
111вчера, 18:53
Катарина Гербольдт: «Стоит вопрос, насколько Валиева сможет привести себя в форму в плане веса. То, как она выглядела полгода назад, требовало коррекции»
10вчера, 18:45
Светлана Журова: «Все ожидают, что сейчас Валиева быстро восстановится и всех «порвет». Но это не бывает так просто»
13вчера, 18:34
Железняков о возвращении Валиевой: «Немного опечалило, что она сделала выбор в пользу Соколовской. В любом случае желаю Камиле удачи»
32вчера, 17:51
Карина Акопова: «Евгения Тарасова часто приходит к нам на каток, она тоже часть команды. В эти два года она очень поддерживала нас»
3вчера, 17:39
Ко всем новостям
Последние новости
Мемориал Дениса Тена. Хэ Ин Ли, А Сон Ен, Скизас, Джозефин Ли, Чжу И выступят с короткими программами
2сегодня, 06:15
Гран-при среди юниоров. Чжан Сюаньци и Фэн Вэньцян, Дерошер и Трэшер, Уильямс и Льюэр покажут короткие программы
сегодня, 06:11
Гран-при среди юниоров. Нишино, Чхве Ха Бин, Эбихара, Фаррингтон, Гартунг выступят с короткими программами
сегодня, 06:11
Ирина Слуцкая: «Возвращение Валиевой в фигурное катание – классная новость. Думаю, она сможет побеждать»
вчера, 18:19
Вероника Меренкова: «Очень болели за Акопову и Рахманина на олимпийском отборе. Видимся с ними каждый день, они уже нам как родные»
28 сентября, 14:58
Гущина о произвольной: «Это мое первое сотрудничество с Авербухом – было комфортно работать, интересный опыт»
428 сентября, 13:24
Бестемьянова о Когане: «Он отлично справлялся с работой на посту гендиректора ФФККР. С чем связан его уход, судить сложно»
28 сентября, 13:14
Костомаров о восстановлении ПКР: «Это должно быть применимо не только к нашим паралимпийцам, но и вообще всем спортсменам»
228 сентября, 10:09
Бестемьянова о прокатах: «Не было плохих программ. Спортсмены оставили прекрасные впечатления, все в конкуренции»
28 сентября, 07:13
Ксения Гущина: «В конце сезона пытались наработать четверной сальхов, но в межсезонье не делали. Делали упор на программы»
227 сентября, 13:55