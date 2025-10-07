Чемпионат Москвы. Высоцкая и Алексеенко, Мухортова и Евгеньев, Коробейникова и Куница покажут произвольные программы
Пары
Произвольная программа
Начало – 15:15 по московскому времени, прямая трансляция – здесь.
Первая разминка
1. Анастасия Гиричева – Иван Долгодворов
2. Анастасия Коробейникова – Георгий Куница
3. Валерия Ходыкина – Даниил Бутенко
Вторая разминка
4. Софья Маринина – Роман Черненко
5. Ева Гудэ – Андрей Рудь
6. Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев
7. Анастасия Высоцкая – Петр Алексеенко
Положение после короткой программы
1. Анастасия Высоцкая – Петр Алексеенко – 66,93
2. Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев – 66,09
3. Ева Гудэ – Андрей Рудь – 57,23
4. Софья Маринина – Роман Черненко – 53,37
5. Валерия Ходыкина – Даниил Бутенко – 52,99
6. Анастасия Коробейникова – Георгий Куница – 50,91
7. Анастасия Гиричева – Иван Долгодворов – 48,61
