0

Чемпионат Москвы. Высоцкая и Алексеенко, Мухортова и Евгеньев, Коробейникова и Куница покажут произвольные программы

8 октября пары представят произвольные программы на чемпионате Москвы.

Чемпионат Москвы

Пары

Произвольная программа

Начало – 15:15 по московскому времени, прямая трансляцияздесь.

Первая разминка

1. Анастасия Гиричева – Иван Долгодворов

2. Анастасия Коробейникова – Георгий Куница

3. Валерия Ходыкина – Даниил Бутенко

Вторая разминка

4. Софья Маринина – Роман Черненко

5. Ева Гудэ – Андрей Рудь 

6. Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев

7. Анастасия Высоцкая – Петр Алексеенко 

Положение после короткой программы

1. Анастасия Высоцкая – Петр Алексеенко – 66,93

2. Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев – 66,09

3. Ева Гудэ – Андрей Рудь – 57,23

4. Софья Маринина – Роман Черненко – 53,37

5. Валерия Ходыкина – Даниил Бутенко – 52,99

6. Анастасия Коробейникова – Георгий Куница – 50,91

7. Анастасия Гиричева – Иван Долгодворов – 48,61

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
