Расписание четвертого этапа Гран-при среди юниоров в Бангкоке
10-13 сентября пройдет этап Гран-при по фигурному катанию среди юниоров в Бангкоке.
Гран-при среди юниоров
4-й этап
Бангкок, Таиланд
10 сентября, среда
11.30 – пары, короткая программа
13.45 – девушки, короткая программа
11 сентября, четверг
12.30 – юноши, короткая программа
16.00 – танцы на льду, ритм-танец
12 сентября, пятница
10.00 – пары, произвольная программа
12.30 – девушки, произвольная программа
13 сентября, суббота
8.00 – танцы на льду, произвольный танец
10.30 – юноши, произвольная программа
ПРИМЕЧАНИЕ: указано московское время, прямые трансляции покажет канал Skating ISU. Полный список участников – здесь.
