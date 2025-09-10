0

Гран-при среди юниоров. Наката, Яньхао Ли, Эбихара, Блэкуэлл, Паради выступят с короткими программами

11 сентября юниоры представят короткие программы на Гран-при в Бангкоке.

Гран-при среди юниоров

4-й этап

Бангкок, Таиланд

Юноши

Короткая программа

Начало – 12:30 по московскому времени, прямая трансляцияютуб-канал ISU.

Первая разминка

1. Аарон Ким (Южная Корея)

5. Жан Медар (Франция)

Вторая разминка

7. Рио Наката (Япония)

8. Никита Шейко (Израиль)

11. Яньхао Ли (Новая Зеландия)

Третья разминка

12. Антони Паради (Канада)

15. Патрик Блэкуэлл (США)

16. Даийя Эбихара (Япония)

17. Хиро Каевтатхип (Таиланд)

Четвертая разминка

22. Ли Цзыи (Китай)

Расписание четвертого этапа Гран-при среди юниоров в Бангкоке

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
