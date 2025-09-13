Гран-при среди юниоров. Абоян и Веселухин победили в танцах, Андерсон и Доусон – 2-е, Иэнн и Варескон – 3-и
Гран-при среди юниоров
4-й этап
Бангкок, Таиланд
Танцы на льду
Итоговое положение
1. Хана Мария Абоян – Даниил Веселухин (США) – 153,96
2. Чарли Андерсон – Кэйден Доусон (Канада) – 150,77
3. Леа Иэнн – Луи Варескон (Франция) – 142,59
4. Мишель Дейч – Райан Ху (США) – 137,47
5. Шанцзе Инь – Шируи Янг (Китай) – 132,35
6. Ирмак Юджел – Данил Пак (Турция) – 128,37
7. Кахо Ямашита – Юто Нагата (Япония) – 122,62
8. Виктория Карандюк – Андрей Карандюк (Канада) – 122,05
9. Син Юйсюань – Чау Хань Вань (Гонконг) – 121,54
10. Таша Шин Хуэй Лай – Габриэль Лю (Китайский Тайбэй) – 107,95
11. Роми Ревершон – Виктор ди Музио (Франция) – 107,76
12. Александра Леви – Алан Льоренте (Швейцария) – 102,86
Произвольная программа
1. Хана Мария Абоян – Даниил Веселухин (США) – 92,96
2. Чарли Андерсон – Кэйден Доусон (Канада) – 90,73
3. Леа Иэнн – Луи Варескон (Франция) – 86,39
4. Мишель Дейч – Райан Ху (США) – 81,42
5. Шанцзе Инь – Шируи Янг (Китай) – 80,88
6. Виктория Карандюк – Андрей Карандюк (Канада) – 75,81
7. Кахо Ямашита – Юто Нагата (Япония) – 75,19
8. Ирмак Юджел – Данил Пак (Турция) – 74,69
9. Син Юйсюань – Чау Хань Вань (Гонконг) – 72,25
10. Александра Леви – Алан Льоренте (Швейцария) – 67,81
11. Таша Шин Хуэй Лай – Габриэль Лю (Китайский Тайбэй) – 66,14
12. Роми Ревершон – Виктор ди Музио (Франция) – 65,69
Расписание четвертого этапа Гран-при среди юниоров в Бангкоке