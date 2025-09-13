1

Гран-при среди юниоров. Абоян и Веселухин победили в танцах, Андерсон и Доусон – 2-е, Иэнн и Варескон – 3-и

Американский дуэт Абоян – Веселухин победил на юниорском Гран-при в Бангкоке.

Гран-при среди юниоров

4-й этап

Бангкок, Таиланд

Танцы на льду

Итоговое положение

1. Хана Мария Абоян – Даниил Веселухин (США) – 153,96

2. Чарли Андерсон – Кэйден Доусон (Канада) – 150,77

3. Леа Иэнн – Луи Варескон (Франция) – 142,59

4. Мишель Дейч – Райан Ху (США) – 137,47

5. Шанцзе Инь – Шируи Янг (Китай) – 132,35

6. Ирмак Юджел – Данил Пак (Турция) – 128,37

7. Кахо Ямашита – Юто Нагата (Япония) – 122,62

8. Виктория Карандюк – Андрей Карандюк (Канада) – 122,05

9. Син Юйсюань – Чау Хань Вань (Гонконг) – 121,54

10. Таша Шин Хуэй Лай – Габриэль Лю (Китайский Тайбэй) – 107,95

11. Роми Ревершон – Виктор ди Музио (Франция) – 107,76

12. Александра Леви – Алан Льоренте (Швейцария) – 102,86

Произвольная программа

1. Хана Мария Абоян – Даниил Веселухин (США) – 92,96

2. Чарли Андерсон – Кэйден Доусон (Канада) – 90,73

3. Леа Иэнн – Луи Варескон (Франция) – 86,39

4. Мишель Дейч – Райан Ху (США) – 81,42

5. Шанцзе Инь – Шируи Янг (Китай) – 80,88

6.  Виктория Карандюк – Андрей Карандюк (Канада) – 75,81

7. Кахо Ямашита – Юто Нагата (Япония) – 75,19

8. Ирмак Юджел – Данил Пак (Турция) – 74,69

9. Син Юйсюань – Чау Хань Вань (Гонконг) – 72,25

10.  Александра Леви – Алан Льоренте (Швейцария) – 67,81

11.  Таша Шин Хуэй Лай – Габриэль Лю (Китайский Тайбэй) – 66,14

12. Роми Ревершон – Виктор ди Музио (Франция) – 65,69

Расписание четвертого этапа Гран-при среди юниоров в Бангкоке

