Расписание олимпийского квалификационного турнира в Пекине. Там должны выступить Петросян и Гуменник
Российские фигуристы выступят в квалификации к ОИ-2026.
Олимпийский квалификационный турнир
Пекин, Китай
19 сентября, пятница
Начало прокатов – 6.30
Танцы на льду, ритм-танец
Пары, короткая программа
Женщины, короткая программа
20 сентября, суббота
Начало прокатов – 5.00
Мужчины, короткая программа
Пары, произвольная программа
Женщины, произвольная программа
21 сентября, воскресенье
Начало прокатов – 5.00
Танцы на льду, произвольный танец
Мужчины, произвольная программа
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Информация о подробном расписании и трансляциях будет добавлена позднее.
Российские фигуристы, получившие нейтральный статус
Основа: Аделия Петросян, Петр Гуменник
Запас: Алина Горбачева, Владислав Дикиджи
