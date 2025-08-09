39

Расписание олимпийского квалификационного турнира в Пекине. Там должны выступить Петросян и Гуменник

Российские фигуристы выступят в квалификации к ОИ-2026.

Олимпийский квалификационный турнир

Пекин, Китай

19 сентября, пятница

Начало прокатов – 6.30

Танцы на льду, ритм-танец

Пары, короткая программа

Женщины, короткая программа

20 сентября, суббота

Начало прокатов – 5.00

Мужчины, короткая программа

Пары, произвольная программа

Женщины, произвольная программа

21 сентября, воскресенье

Начало прокатов – 5.00

Танцы на льду, произвольный танец

Мужчины, произвольная программа

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Информация о подробном расписании и трансляциях будет добавлена позднее.

Российские фигуристы, получившие нейтральный статус

Основа: Аделия Петросян, Петр Гуменник

Запас: Алина Горбачева, Владислав Дикиджи

Опубликовала: Мария Селенкова
олимпийская квалификация
пары
танцы на льду
женское катание
Алина Горбачева
logoсборная России
logoОлимпиада-2026
logoПетр Гуменник
logoВладислав Дикиджи
мужское катание
logoАделия Петросян
